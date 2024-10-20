“رؤى تشكيلية” للفنانة إيفا العباس في صالة مشوار بدمشق

دمشق-سانا

ضمن أيام الفن التشكيلي السوري السابع لعام 2024 أقامت الفنانة التشكيلية إيفا العباس معرضها الفردي “رؤى تشكيلية” في صالة مشوار بدمشق.

وضم المعرض 24 لوحة غلب عليها اللونان الأحمر والأزرق بأسلوب تجريدي وتعبيري، حيث تناولت مواضيع العمارة وهموم الإنسان من هجرة واغتراب ورحيل.

وأشارت الفنانة التشكيلية العباس في تصريح لمراسلة سانا إلى أنها من خلال كل عمل تقدمه تعطي رؤيةً فنيةً تشكيليةً ترتكز بها على بنى التكوين واللون الذي هو المحور الأساسي في اللوحات بما فيه من دلالات وأبعاد نفسية ووجدانية.

وأوضح مدير الفنون الجميلة في وزارة الثقافة وسيم عبد الحميد أن معرض الفنانة العباس عبارة عن رؤى وصياغة تشكيلية تعبيرية جديدة بإضافات مدهشة وتعديلات وتداخلات جميلة للألوان وفق أسلوب الفنانة الخاص.

بينما بينت مديرة صالة مشوار ميادة كليسلي أن اللوحات محملة بالمشاعر والأحاسيس المرتبطة بالطبيعة والإنسان، والتي كان لا بد من نقلها لجمهور الفن لتذوق كمية الإبداع التي كانت حصيلة عمل لعدد من السنوات.

يذكر أن المعرض مستمر لغاية الـ 24 من الشهر الحالي.

زينب علي

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