التربية: أهمية تعزيز الاهتمام بالقراءة والتعلم الذاتي

دمشق-سانا

بهدف تعزيز سلوك ارتياد المكتبات المدرسية لدى طلاب المدارس وإعلاء قيمة المطالعة والتعلم الذاتي، وإشغال حصص الفراغ بالقراءة، عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات بالعمل على تفعيل أنشطة المكتبة المدرسية.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن أنشطة المكتبة المدرسية التي تقام ضمن اليوم العربي للمكتبات المدرسية تتضمن “المجلة المدرسية ومجلة الحائط والإذاعة المدرسية والأرشيف الصحفي وثمرة المطالعة”، وإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية من ندوات ومناظرات وورشات عمل تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالمطالعة والتشجيع على القراءة وتعزيز القيم الإيجابية عند طلابنا، بالإضافة إلى تنمية حس الانتماء وبناء الوعي بشأن القضايا الوطنية والثقافية والاجتماعية.

وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حددت في عام 1996 الإثنين الأول من الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول، اليوم العربي للمكتبات المدرسية، تأكيداً لدور هذا المرفق الأساس في رفد العملية التعليمية والتثقيفية، وتعزيزاً لسلوك ارتياد المكتبات المدرسية لدى الطلاب، وإعلاءً لقيمة المطالعة والتعلم الذاتي.

رحاب علي

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