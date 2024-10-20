معاصر الزيتون بدرعا تفتح أبوابها لاستقبال إنتاج المزارعين

درعا-سانا

فتحت معاصر محافظة درعا أبوابها لاستقبال إنتاج المزارعين من الزيتون، اعتباراً من اليوم.

وحدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا موعد افتتاح معاصر الزيتون اعتبارا من الـ 20 من تشرين الأول، كما حدد أجور عصر الكيلوغرام الواحد من ثمار الزيتون بـ 750 ليرة سورية، على أن تبقى النواتج “البيرين” لصاحب المعصرة، و900 ليرة حال بقاء البيرين لصاحب الزيتون.

وحسب رئيس المكتب الإداري والقانوني في اتحاد حرفيي درعا أيمن الضماد فإن عدد المعاصر المسجلة في سجلات جمعية معاصر الزيتون في اتحاد حرفيي المحافظة يبلغ 46 معصرة، منها 10 خارج الخدمة، مؤكداً في تصريح لمراسل سانا أن الاتحاد يعلن لأصحاب المعاصر عن التسعيرة المحددة من المكتب التنفيذي في المحافظة، والمازوت اللازم لعملها وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق مديرية الصناعة.

ولفت رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد إلى أن عدد أشجار الزيتون في درعا يبلغ 3179445 شجرة، والمثمر منها 3049935، وتصل تقديرات إنتاج الثمار في هذا الموسم لنحو 28673 طناً، في حين تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون 17743 هكتاراً تتوزع بين بعلية ومروية.

وتحدث عدد من مزارعي الزيتون في درعا عن معاناتهم جراء ارتفاع تكاليف القطاف والعصر والنقل للمعاصر، مطالبين بتوفير المبيدات اللازمة لمعالجة آفات الزيتون مجاناً، عن طريق الوحدات الإرشادية وخاصة ذبابة ثمار الزيتون لتأثيراتها السلبية على المحصول في مجال تساقط الثمار قبل النضج وانخفاض نسبة الزيت.

ودعا المزارع حسن المصري إلى مراقبة عمل المعاصر للحفاظ على المحصول وبغية الوصول لأعلى إنتاج، نظراً لأهمية موسم قطاف الزيتون وافتتاح المعاصر في مجال إيجاد فرص عمل، مشيرا إلى أن أسعار الثمار وزيت الزيتون انعكاس لارتفاع تكاليف العناية والمبيدات والقطاف والنقل وأجور العصر وثمن العبوات وغيرها.

قاسم المقداد

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