تطبيق أنظمة الجودة ودور هيئة الاستثمار في دعم المنتجين في ندوة بالسويداء

السويداء-سانا

تناولت ندوة أقامتها شركة مصفاة دمشق للبتروكيمياويات وفرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء، دور أنظمة إدارة الجودة في تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وخفض المخاطر وتحقيق عوائد استثمارية أفضل على المدى الطويل.

الندوة التي نظمت بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للجودة تحت عنوان ” الاستثمار في التميز”، تم خلالها التعريف بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وعلاقته بأنظمة إدارة الجودة وعمل هيئة الاستثمار كمكمل وداعم للاستثمار، وفوائد تطبيق أنظمة إدارة الجودة وانعكاساتها على أداء الشركات من خلال خفض التكاليف واتخاذ قرارات تساهم بتحسين الإنتاجية وخلق فرص استثمارية وزيادة العائدات.

وتحدث نائب محافظ السويداء المهندس وائل جربوع في كلمة له عن ضرورة العمل لتشجيع الاستثمار، لما لها من دور في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والحد من البطالة وتقليص نسبة الفقر وزيادة الإنتاج المحلي.

ولفت مدير عام شركة مصفاة دمشق للبتروكيمياويات الدكتور سامر أبو عمار، إلى أن الشركة كانت أول من أنتج زيوت الأساس في القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعد حصولها على شهادات الآيزو لتحقيق ريادة صناعية في توطين تكنولوجيا إعادة تدوير ومعالجة الزيوت المستعملة في سورية.

وتطرقت مديرة فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء ميس فهد إلى أهمية الاستثمار للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ودور الهيئة في توفير مناخ استثماري آمن وتبسيط الإجراءات لجذب رؤوس الأموال.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة المهندس عامر البسيط أن المشاركة في الندوة تأتي للمساهمة في نشر ثقافة الجودة، وتعميم مفاهيمها، وتوظيفها لخدمة المجتمع، مبدياً استعداد الجمعية لتوفير الخدمات الاستشارية في مجال الجودة لكل منتج ومستهلك يرغب بذلك.

عمر الطويل

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