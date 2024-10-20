توزيع مساعدات إغاثية مقدمة من الإمارات والهلال الأحمر السوري للوافدين من لبنان في جرمانا والحرجلة

ريف دمشق-سانا

وزع الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري مساعدات إغاثية للوافدين من لبنان، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن ألبسة وأغذية في مدينة جرمانا ومركز إيواء الحرجلة.

وفي تصريح لـ سانا بين رئيس مجلس بلدة الحرجلة ومدير مركز إيوائها عبد الناصر الخطيب أن عدد العائلات الوافدة للمركز من لبنان بلغ حتى اليوم 257 عائلة تضم حوالي 1000 فرد، لافتاً إلى أنه يتم تقديم كل الخدمات والاحتياجات للعائلات الوافدة منذ لحظة وصولها للمركز، بالتعاون مع محافظة ريف دمشق والمجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية والمنظمات العاملة في سورية.

وعبر عدد من الوافدين عن مشاعر التقدير والامتنان لسورية وللإمارات لتقديمهما كل ما يمكن من عون إنساني لتخفيف وطأة المعاناة، وتلبية الاحتياجات العاجلة وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، حيث قال الوافد اللبناني غسان دجاني: “نشكر سورية التي استضافتنا بكل رحابة صدر، كما نشكر الإمارات لوقوفها ومساندتها للشعب اللبناني في مواجهة التحديات”، فيما دعا وائل برجي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف تصاعد القتال ومنع سفك الدماء ليعود المدنيون إلى قراهم ومنازلهم منعمين بالحماية الكاملة.

بشرى برهوم

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