سهر الحسين موهبة واعدة في الكاراتيه

السويداء-سانا

رغم صغر سنها تميزت لاعبة الكاراتيه سهر رباح الحسين في مسابقتي القتال والكاتا كموهبة صاعدة لفتت إليها الأنظار في مختلف البطولات التي شاركت بها.

سهر 14 عاماً من نادي دوما بالسويداء الذي يقدم مواهب متميزة في ميدان هذه الرياضة ذكرت خلال حديثها لـ سانا أنها بدأت بممارسة الكاراتيه بعمر 7 سنوات بإشراف المدرب هشام الحسين الذي عمل على إعدادها بشكل جيد وإيصالها لمرحلة التميز الرياضي.

وبينت سهر كيف أحبت هذه الرياضة التي حققت لها العديد من الفوائد بحيث التزمت في برنامج تدريبي لعدة سنوات (كاتا وقتال) وتدريب بمعدل 4 إلى 5 أيام أسبوعياً، ما ساعدها في تطوير مستواها.

وبعد حصول سهر على عدة بطولات على مستوى المحافظة انطلقت عام 2021 للمشاركة ببطولات الجمهورية، وحصدت منذ تلك الفترة 10 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية مع تحسن المستوى والنتائج تدريجياً من سنة إلى أخرى كما أوضحت.

طموحات تحملها سهر العاشقة لرياضة الكاراتيه للاستمرار بتطوير مستواها وتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الخارجية واعتلاء منصات التتويج فيها كما ذكرت.

وبحسب المدرب هشام الحسين، فإن سهر خامة واعدة ولاعبة نشيطة مفعمة بالحيوية أصرت أن تكون لها بصمة قوية في الكاراتيه السورية، وحققت نتائج متميزة في بطولات الجمهورية، وهي طموحة جداً وهناك تطور كبير في أدائها بالمسابقتين الكاتا والقتال، وينتظر منها الكثير خلال الأيام القادمة.

ووفقاً لأمين سر اللجنة الفنية للكاراتيه بالسويداء علاء أبو مغضب فإن سهر لاعبة موهوبة لفتت إليها الأنظار في بطولة الجمهورية الأخيرة، وهذا ما يعكس مستواها الفني وتطورها الدائم واهتمام مدربها بها.

عمر الطويل

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