التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة… محور مباحثات بين وزارتي الزراعة والكهرباء

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز المقداد ووزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة آليات التعاون في مجال مشروعات الطاقات المتجددة، وإدخالها في العملية الزراعية وتحديد الأراضي الصالحة لإقامتها.
وبين الوزير المقداد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة ضرورة وضع رؤية مشتركة للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتحقيق المصلحة الوطنية للتوسع بمشروعات الطاقات المتجددة، مشيراً إلى البلاغ رقم 17 الذي أتاح إقامة هذه المشروعات في منطقة الاستقرار الخامسة، وإلى أن الخروج من شرط مناطق الاستقرار والاعتماد على المقدرة الإنتاجية، يحتاج إلى دراسة لجان مختصة لدراسة نوع الأرض وملاءمتها لهذه المشروعات.
ولفت الوزير طعمة إلى أن الحكومة تتجه للتوسع بهذه المشروعات وتشجيعها وتقديم كل التسهيلات لها، لما لها من أهمية في رفد الشبكة بكميات من الكهرباء، مبيناً أهمية الاستثمار في هذا المجال بحيث تحقق اشتراطات وزارتي الزراعة والكهرباء وبقية الجهات.
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