التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة… محور مباحثات بين وزارتي الزراعة والكهرباء

دمشق-سانا‏

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز المقداد ووزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة ‏آليات التعاون في مجال مشروعات الطاقات المتجددة، وإدخالها في العملية ‏الزراعية وتحديد الأراضي الصالحة لإقامتها.‏

وبين الوزير المقداد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة ‏ضرورة وضع رؤية مشتركة للحفاظ على الأراضي الزراعية، ‏وتحقيق المصلحة الوطنية للتوسع بمشروعات الطاقات المتجددة، مشيراً إلى ‏البلاغ رقم 17 الذي أتاح إقامة هذه المشروعات في منطقة الاستقرار الخامسة، ‏وإلى أن الخروج من شرط مناطق الاستقرار والاعتماد على المقدرة ‏الإنتاجية، يحتاج إلى دراسة لجان مختصة لدراسة نوع الأرض وملاءمتها لهذه المشروعات.

ولفت الوزير طعمة إلى أن الحكومة تتجه للتوسع بهذه المشروعات وتشجيعها ‏وتقديم كل التسهيلات لها، لما لها من أهمية في رفد الشبكة بكميات من ‏الكهرباء، مبيناً أهمية الاستثمار في هذا المجال بحيث تحقق اشتراطات ‏وزارتي الزراعة والكهرباء وبقية الجهات.‏

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