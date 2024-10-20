المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي بصليات صاروخية كبيرة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدة مواقع لقوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مقاتلو المقاومة صباح اليوم تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة يعرا بِصلية صاروخية كبيرة”. ‏

وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة أنها استهدفت قوات العدو الإسرائيلي في مستوطنات “شلومي” و”يفتاح” و”كتسرين” و”ادميت” و”كريات شمونة” بصليات صاروخية.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لقوات العدو في منطقة السدانة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية، إضافة إلى مدينة صفد المحتلة ومستوطنة “روش بينا” جنوب شرق صفد بصليات صاروخية.

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