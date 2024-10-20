زراعة الحسكة: تأخر الهطول المطري أدى إلى تأخر بدء زراعة المحاصيل الشتوية

الحسكة-سانا

بينت دائرة الإنتاج الزراعي في مديرية الزراعة أن التأخر في تطبيق الخطة الزراعية وفي إقبال الفلاحين على البدء بزراعة المحاصيل الشتوية، ولا سيما محاصيل الأقماح، ناتج عن تأخر الهطول المطري لهذا الموسم حتى تاريخه.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا، إلى تأثر الموسم الزراعي بالمحافظة بالتغيرات المناخية وتأخر بدء هطول الأمطار، مبيناً أن غالبية الفلاحين ولا سيما من يزرع المحاصيل البعلية كالقمح والشعير وبعض أصناف البقوليات والعطرية يربطون بدء زراعة هذه الأصناف مع بدء موسم الأمطار.

ولفت المهندس بلال إلى أن الفلاحين أنهوا التحضيرات اللازمة للزراعة من فلاحة للأراضي وتحضير البذار، ومن المتوقع البدء بزراعة المحاصيل البعلية لهذا الموسم خلال الفترة ما بين منتصف شهر تشرين الثاني وحتى منتصف كانون الثاني القادم، معتبراً أن تأخر الهطول المطري لن يؤثر في عمليات الزراعة والإنتاج إذا ما كانت نسب الهطول المطري خلال الموسم جيدة ومنتظمة.

يشار إلى أن المساحة المخططة لزراعة القمح والشعير بشقيه البعلي والمروي للموسم الحالي تبلغ 876 ألف هكتار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen