سورية تطلب تخفيض رسوم البورد العربي للأطباء السوريين

دمشق-سانا

دعا الوفد السوري المشارك في الاجتماع الذي عقده المجلس العربي للاختصاصات الصحية “البورد العربي” في العاصمة الأردنية عمان إلى تخفيض الرسوم للأطباء السوريين الراغبين بالحصول على شهادة البورد، حيث تم إدراج الطلب في جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب لدورته القادمة.

وناقش المجلس الذي عقد اجتماعه على هامش المؤتمر المتعلق بدور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، محاور حول سبل رفع المستوى العلمي بمختلف الاختصاصات الطبية.

وفي سياق آخر التقى وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية خلال أعمال المجلس الدكتور السوري محمد وفيق الشوا الحائز على مرتبة التميز في برنامج اختصاص طب المجتمع وثمّن جهوده، مؤكداً أن الطبيب السوري ظل متميزاً ومتألقاً بين أقرانه.

وتأسس البورد العربي عام 1978 في دمشق التي تعد مقره الدائم بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في الوطن العربي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen