87 شهيداً ضحايا مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة ليلة أمس ارتفعت إلى 87 شهيداً، وأكثر من 40 جريحاً بينهم حالات حرجة جداً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 84 شهيداً و 158 جريحاً”.

وأضافت: “إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 380 على القطاع ارتفع إلى 42603 شهداء و 99795 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

واستشهد 14 فلسطينياً في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

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