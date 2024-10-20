استشهاد فلسطيني جراء دهسه من قبل قوات الاحتلال شرق طولكرم

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم جراء دهسه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن شابا استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء دهسه من قبل جيب لقوات الاحتلال وهو يقود دراجته على الشارع الرئيسي في بلدة عنبتا شرق المدينة.

واستشهد فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد شمال رام الله.

واستشهد 752 فلسطينياً وأصيب الآلاف في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

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