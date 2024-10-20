80 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة مروعة للاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة مساء اليوم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة راح ضحيتها 80 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء بعد قصف طيرانه أحياء سكنية مكتظة.

وأدان المكتب الإعلامي في غزة بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المذبحة واستمرار حرب الاستئصال والتطهير العرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء مطالبا دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال المستمرة ضد النازحين والمدنيين وضد الأطفال والنساء.

وقال المكتب إن هذه المذبحة الجديدة تأتي بالتزامن مع قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية شمال قطاع غزة والتي يقطنها حاليا قرابة 400 ألف فلسطيني مشيرا إلى أن الاحتلال طالب الطواقم الطبية بمغادرة المستشفيات وإخلائها على الفور كما منع وصول الوقود إليها وقام بقطع الاتصالات والانترنت عن المنطقة ما تسبب بحدوث أزمة إنسانية عميقة.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية وخاصة حرب التطهير العربي والإبادة في مخيم جباليا وبيت لاهيا واستمرار ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في شمال قطاع غزة.

وطالب المكتب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية في بيت لاهيا ومخيم جباليا وشمال قطاع غزة، وكذلك لوقف التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

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