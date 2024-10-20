أبطال سورية في تحدي القراءة العربي يتوجهون اليوم إلى الإمارات للمشاركة في التصفيات النهائية ‏

دمشق-سانا
توجه اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبطال سورية في مسابقة تحدي القراءة العربي بحماسهم المعهود وهم يتحدثون بلغة عربية فصيحة وطلاقة مميزة للمشاركة في الحفل الختامي للمسابقة الذي سيقام في أوبرا دبي يوم الأربعاء الـ 23 من تشرين الأول الجاري.
وخلال لقاءهم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني في مبنى الوزارة قبيل توجههم إلى الإمارات للمشاركة في التصفيات النهائية وحضور حفل اختتام المسابقة أشار الوزير المارديني إلى أن مشاركة أكثر من نصف مليون طالب من مختلف المحافظات في هذه المسابقة لهذا العام يعكس اهتمام الجيل بالقراءة وأهميتها في تكوين شخصيتهم وتطوير أفكارهم لافتاً أن الوزارة عملت مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية على تشكيل البيت الوطني للقراءة والتأليف ليكون البوتقة التي تجمع كل تلك المواهب والطاقات .
وبيّن رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني الذي سيرافق الطلاب إلى دبي أهمية تشجيع الطلاب على القراءة واكتشاف مواهبهم في الكتابة أيضاً لافتاً للتعاون بين وزارة التربية والاتحاد في هذا المجال.
وتحدث المنسق العام لمسابقة تحدي القراءة في سورية علي العباس أن الفريق السوري سينافس هذا العام على أربعة مراكز هي بطل تحدي القراءة على المستوى العربي من خلال الطالبة لانا الطويل، وبطل تحدي القراءة على المستوى العربي للطلاب الأصغر عمراً من خلال الطالب حاتم التركاوي الذي غادر إلى الإمارات يوم أمس، وبطل تحدي القراءة لذوي الإعاقة منخلال الطالب يوسف الإبراهيم، والمنسق المتميز على مستوى الوطن العربي من خلال منسق مدارس المتفوقين في وزارة التربية ربيع أحمد.
رحاب علي
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