أبطال سورية في تحدي القراءة العربي يتوجهون اليوم إلى الإمارات للمشاركة في التصفيات النهائية ‏

دمشق-سانا ‏

توجه اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبطال سورية في مسابقة ‏تحدي القراءة العربي بحماسهم المعهود وهم يتحدثون بلغة عربية فصيحة ‏وطلاقة مميزة للمشاركة في الحفل الختامي للمسابقة الذي سيقام في أوبرا دبي ‏يوم الأربعاء الـ 23 من تشرين الأول الجاري.‏

وخلال لقاءهم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني في مبنى الوزارة ‏قبيل توجههم إلى الإمارات للمشاركة في التصفيات النهائية ‏وحضور حفل اختتام المسابقة أشار الوزير المارديني إلى أن مشاركة أكثر ‏من نصف مليون طالب من مختلف المحافظات في هذه المسابقة لهذا العام ‏يعكس اهتمام الجيل بالقراءة وأهميتها في تكوين شخصيتهم وتطوير أفكارهم ‏لافتاً أن الوزارة عملت مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية على تشكيل ‏البيت الوطني للقراءة والتأليف ليكون البوتقة التي تجمع كل تلك المواهب ‏والطاقات .

وبيّن رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني الذي سيرافق الطلاب ‏إلى دبي أهمية تشجيع الطلاب على القراءة واكتشاف مواهبهم في الكتابة ‏أيضاً لافتاً للتعاون بين وزارة التربية والاتحاد في هذا المجال. ‏

وتحدث المنسق العام لمسابقة تحدي القراءة في سورية علي العباس أن الفريق ‏السوري سينافس هذا العام على أربعة مراكز هي بطل تحدي القراءة على ‏المستوى العربي من خلال الطالبة لانا الطويل، وبطل تحدي القراءة على ‏المستوى العربي للطلاب الأصغر عمراً من خلال الطالب حاتم التركاوي ‏الذي غادر إلى الإمارات يوم أمس، وبطل تحدي القراءة لذوي الإعاقة من‏خلال الطالب يوسف الإبراهيم، والمنسق المتميز على مستوى الوطن العربي ‏من خلال منسق مدارس المتفوقين في وزارة التربية ربيع أحمد.‏

رحاب علي

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