بمشاركة 120 سيدة …افتتاح بازار (حلب أحلى) ‏

حلب- سانا ‏

بمشاركة 120 سيدة من اصحاب المشاريع الصغيرة افتتحت فعاليات ‏معرض بازار “حلب أحلى” الذي تنظمه مؤسسة الكنانة للمعارض ‏والمؤتمرات بالتعاون مع غرفة صناعة حلب في نادي الاتحاد ويضم نتاج ‏المشاركات من أعمال يدوية وملبوسات ومشغولات صوفية وايتامين ‏وإكسسوارات الزينة وHنواع الطعام والحلويات. ‏

وأوضحت مديرة مؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات كنانة علوش في ‏تصريح لمراسل سانا أن هدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام تسليط الضوء ‏على أعمال السيدات المبدعات من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية ‏الصغر ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن والاستمرار بالعمل لتوسيع هذه ‏المشاريع مستقبلا منوهة بالمشاركة المميزة لجمعيتي مرضى مكافحة ‏السرطان والشركسية بحلب. ‏

وقالت رانيا جدوع من جمعية مرضى مكافحة السرطان بحلب إن الجمعية ‏تعرض منتجات ثماني سيدات وتشمل أعمالاً يدوية من المشغولات الصوفية ‏والايتامين وأدوات الزينة والشموع والفخار منوهة بأهمية تقديم الدعم ‏للمشاركات وتشجيعهن على تجاوز المرض ومواصلة الإنتاج .‏

وتحدثت فاطمة مطر عن منتجاتها من أنواع الأطعمة والمأكولات التراثية ‏الحلبية والغربية والحلويات التي تقوم بإعدادها في المنزل كنواة لمشروع ‏صغير يساعدها على إعالة أسرتها معتبرة أن المعرض فرصة لتسويق هذه ‏المنتجات فيما نوهت اني مويساتي بمشاركتها في المشغولات اليدوية من ‏الحقائب والألبسة الصوفية التي تقوم بتجهيزها لفترات الأعياد وحسب ‏التواصي وبأسعار منافسة . ‏

وقالت رئيسة اللجنة النسائية في الجمعية الخيرية الشركسية شكران جوخاي إن الجمعية تشارك بمنتجات المشاركات من خياطة ومطرزات وايتامين ‏وأنواع الحلويات والمأكولات من التراث الشركسي حيث لاقت استحسان ‏وقبول الزوار.

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قصي رزوق ‏