بمشاركة 120 سيدة …افتتاح بازار (حلب أحلى) ‏

حلب- سانا
بمشاركة 120 سيدة من اصحاب المشاريع الصغيرة افتتحت فعاليات معرض بازار “حلب أحلى” الذي تنظمه مؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع غرفة صناعة حلب في نادي الاتحاد ويضم نتاج المشاركات من أعمال يدوية وملبوسات ومشغولات صوفية وايتامين وإكسسوارات الزينة وHنواع الطعام والحلويات.
وأوضحت مديرة مؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات كنانة علوش في تصريح لمراسل سانا أن هدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام تسليط الضوء على أعمال السيدات المبدعات من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن والاستمرار بالعمل لتوسيع هذه المشاريع مستقبلا منوهة بالمشاركة المميزة لجمعيتي مرضى مكافحة السرطان والشركسية بحلب.
وقالت رانيا جدوع من جمعية مرضى مكافحة السرطان بحلب إن الجمعية تعرض منتجات ثماني سيدات وتشمل أعمالاً يدوية من المشغولات الصوفية والايتامين وأدوات الزينة والشموع والفخار منوهة بأهمية تقديم الدعم للمشاركات وتشجيعهن على تجاوز المرض ومواصلة الإنتاج .
وتحدثت فاطمة مطر عن منتجاتها من أنواع الأطعمة والمأكولات التراثية الحلبية والغربية والحلويات التي تقوم بإعدادها في المنزل كنواة لمشروع صغير يساعدها على إعالة أسرتها معتبرة أن المعرض فرصة لتسويق هذه المنتجات فيما نوهت اني مويساتي بمشاركتها في المشغولات اليدوية من الحقائب والألبسة الصوفية التي تقوم بتجهيزها لفترات الأعياد وحسب التواصي وبأسعار منافسة .
وقالت رئيسة اللجنة النسائية في الجمعية الخيرية الشركسية شكران جوخاي إن الجمعية تشارك بمنتجات المشاركات من خياطة ومطرزات وايتامين وأنواع الحلويات والمأكولات من التراث الشركسي حيث لاقت استحسان وقبول الزوار.
قصي رزوق