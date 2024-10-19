مقتل اثنين من جنود العدو خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن العدو الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

بدورها تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات العدو المتوغلة في جباليا شمال القطاع واستهدفت دبابة وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا.

كما استهدفت جرافةً عسكرية بقذيفة تاندوم وفجرت عبوة شواظ بدبابة أثناء سحبها للجرافة المستهدفة قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا وفجر رجال المقاومة عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة واشتبكوا معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا.

ودمرت المقاومة 3 دبابات صهيونية بعد استهدافها بعبوات شديدة الانفجار في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة فجرت المقاومة آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوتين من نوع ثاقب شرق حي الزيتون وأسقطت طائرة مسيّرة من نوع “كواد كابتر” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

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