الصحة اللبنانية: 30 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال 24 ساعة

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 30 شهيداً و135 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 82 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان تركزت بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10415 اعتداء”.

وأضافت الوزارة “إن عدد الشهداء والجرحى الإجمالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 2448 شهيداً و11471 جريحاً”.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن شخصين استشهدا وأصيب 3 بجروح جراء قصف طيران العدو بلدة البزالية في بعلبك، واستشهد ثالث في غارة معادية استهدفت منزلا في بلدة الأنصار في بعلبك.

كما استشهد مسعف باستهداف طيران العدو دراجة نارية في بلدة صديقين قرب صور.

وشن الطيران المعادي غارة على بلدات دير قانون ورأس العين وصريفا وسلعا والمشرفة.

وفي جنوب لبنان أغار طيران العدو على بلدات كفررمان وياطر والضهيرة وكفرحونة وعيتا الشعب والرمادية وشمع وصديقين والرمادية وجبال البطم.

كما شنت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت عدداً من المباني في حارة حريك وبرج البراجنة ما أسفر عن تدميرها وتضرر مبانٍ محيطة بها.

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