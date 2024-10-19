المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير موقعين للعدو في أم الرشراش والجولان المحتل

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بواسطة الطيران المسير مساء اليوم موقعين للعدو الاسرائيلي في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.

وقالت المقاومة في بيان اليوم “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا فى فلسطين ولبنان ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف رجال المقاومة في العراق مساء اليوم بواسطة الطيران المسير هدفين حيويين للعدو في أم الرشراش “ايلات” المحتلة وفي الجولان السوري المحتل”.

وأكدت المقاومة استمرارها باستهداف مواقع العدو بوتيرة متصاعدة.

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