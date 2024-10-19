وزير الصحة يلتقي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية وعدداً من نظرائه في الأردن

عمان-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان البلخي سبل تطوير التعاون الصحي وتحسين واقع الخدمات الصحية المقدمة في سورية.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد في عمان على هامش أعمال المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية موضوع افتتاح مركز إدارة الطوارئ الصحية الذي يتم العمل على دراسته وآلية تدريب كوادره.

وثمنت البلخي الجهود المبذولة المقدمة للوافدين من لبنان وتقديم الدعم اللازم للجانب السوري في هذا الشأن إضافة إلى دعم الصناعات الدوائية في سورية.

وفي سياق متصل، بحث الوزير ضميرية مع نظرائه الأردني الدكتور فراس الهواري والسوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم والجزائري عبد الحق سايحي واقع الأوضاع الصحية الراهنة وسبل التعاون الصحي الثنائي وتعزيز صحة المواطن.

راما رشيدي

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