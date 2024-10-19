بدء إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي المتضررة في حي السليمانية بحلب

حلب-سانا

بدأت الشركة العامة للصرف الصحي بحلب بالتعاون مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وشركة الاس للمقاولات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي في حي السليمانية التي تضررت بفعل زلزال الـ 6 من شباط 2022.

وبينت المديرة الفنية في الشركة العامة للصرف الصحي بحلب المهندسة هبة عبد الله الجمعة في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يستهدف ثلاثة شوارع في حي السليمانية لاستبدال المجاري القديمة والمتهالكة بقساطل جديدة من البولي ايتيلين بطول 388 مترا، وهناك مشاريع جديدة سيتم تنفيذها تباعاً في الحي بهدف التخلص من مشاكل تصريف المياه في فصل الشتاء.

وقال منسق البرنامج الهندسي في دائرة العلاقات المسكونية التابعة للبطريركية المهندس رياض زرز أن هدف المشروع استبدال الشبكات القديمة للصرف الصحي التي تضررت جراء الزلزال، والحد من تسرب المياه إلى الأقبية السكنية، ويتم التنفيذ بالتنسيق مع الشركة العامة للصرف الصحي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً، وبالتالي العمل على تخديم حوالي 400 مبنى سكني.

وبين المهندس محمد حلاق من شركة الاس للمقاولات المتعهدة للمشروع أن العمل بدأ بالمشروع من خلال عمليات الحفر، ومن ثم يتم استبدال خطوط الصرف الصحي المتهالكة في الشوارع الحيوية الرئيسية والفرعية ووصلات التصريف المنزلية، وإنشاء حفر تفتيش ومد قميص زفتي، وإعادة الشارع لما كان عليه من أرصفة وتزفيت حسب الشروط الفنية الموضوعة.

ولفت رئيس قطاع السليمانية للصرف الصحي علاء يوسف إلى أن الشركة عملت على إجراء سبور للمنطقة استجابة لشكاوي الأهالي، وتم تحديد الأماكن التي تعاني من مشاكل تصريف المياه، وبالتالي يتم اليوم تنفيذ عمليات استبدال الأقنية الحجرية بقساطل البولي ايتيلين عالية الكثافة والتحمل.

قصي رزوق

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