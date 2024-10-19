أعمال خلاقة وروبوتات مميزة في معرض الطفل المبدع بحمص

حمص-سانا

ضم معرض الطفل المبدع بحمص الذي ينظمه مركز “أي تي كيدز” في حي المحطة أعمالاً خلاقة ومتميزة وربوتات.

وعد باراوي رئيسة المركز بحمص، لفتت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المعرض يقام لأول مرة، وهو نتاج التدريب الذي تلقاه الأطفال بالمركز في مجال الحساب الذهني والذكاء الصنعي لأكثر من مئة طفل من عمر أربع سنوات وحتى عشر سنوات.

وبين عضو مجلس الأمناء بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس محمد حسان النجار أن هذا المعرض يهدف إلى تشجيع أطفالنا على الإبداع والتميز من خلال عرض مجموعة تقنيات تجسد مهاراتهم وتركز على مواضيع مهمة كالروبوت والحساب الذهني والمونتيسوري، ليكون لدينا نواة لفريق تقني من الأطفال قادر على مواكبة التقنيات الحديثة.

وتشارك مكتبة زنوبيا وفقا لمديرتها سوسن خباز بالمعرض بعدد من الكتب للقراءة والحساب الموجهة للأطفال، إضافة إلى كتب خاصة بالناشئين والمربين.

المدرب في مجال تنمية المهارات والقدرات وديع رومية، لفت إلى أن مشاركته بالمعرض تأتي بهدف تعزيز تدريب الطفل على تنمية مهاراته بالتفكير الإبداعي من خلال عدة أدوات تعطي الطفل نمواً ذهنياً وحركياً بآن معاً وتمنحه الحلول لمختلف المشاكل بطريقة التفكير خارج الصندوق بهدف خلق جيل مبدع من الأطفال.

ويشارك مركز زدني علما بمنهج مونتيسوري لتعليم الأطفال بطريقة تتناسب مع نموهم واحتياجاتهم في كل مرحلة عمرية، حيث توضح أمينة عويجان مدرسة لغة عربية بالمركز أن المنهج عالمي تعتمده جميع المدارس الدولية ويعتمد فيه الطفل على اللعب الانفرادي مع اختياره للأداة التي يريد تنفيذها ما ينمي مداركه باستخدام الحواس لديه وتكسبه مهارات الحياة، ولا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويقدم الطفلان محمد يوسف وأسامة أورفلي في المعرض روبوت الرافعة لزوم البناء، وتم تصميمها للحد من المخاطر وضمان سلامة العمال وإنجاز العمل بالتحكم عن بعد.

الطفلة لجين النجار قامت بتصميم روبوت للتوازن التلقائي على مبدأ الطائرة من دون طيار أو درون.

من جهتهما، صمم الطفلان كاترين وإدمون رباحية روبوتاً مهمته فرز النفايات، وإعادة تدويرها، من خلال التعرف على حاوية القمامة الخاصة بكل نوع وتوصيلها إلى المكب لتتم إعادة تدويرها.

كما صمم كل من الأطفال بشر النجار ويحي أورفلي وشربل عيد روبوتاً لفرز الألوان للبضائع المراد ترتيبها.

مدربة الروبوت بالمركز مرح عساف، بينت أنه يتم تدريب الأطفال بالمركز أسبوعياً لثلاث ساعات وفق مستويات من مبتدئ إلى متوسط فمتقدم وأن الأطفال نجحوا بتصميم روبوتات متميزة شاركوا بها في المعرض.

تمام الحسن

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