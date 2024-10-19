الرئيس الصيني يحث القوات الصاروخية الاستراتيجية لبلاده على تعزيز قدراتها

بكين-سانا

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات الصاروخية الاستراتيجية لبلاده على تعزيز قدراتها على الردع والقتال، والالتزام بالمهام الموكلة إليها بحزم.

وذكرت وكالة شينخوا أن شي أكد خلال تفقده فرقة قوة الصواريخ لجيش التحرير الشعبي الصيني “أهمية الالتزام بالقيادة الحازمة للحزب وتعزيز التدريب المستهدف بالمعدات والمهارات وطرق القتال الجديدة وتحسين الدعم وقدرات القتال على نحو منتظم”.

وخلال الجولة اطلع شي على الأداء التكتيكي والتقني للأسلحة والمعدات التي تم إدخالها مؤخراً وفحص تدريبات الفرقة في تشغيل الأسلحة، مشجعاً الضباط والجنود على الحصول على معرفة جيدة وتحقيق أفضل استفادة من الأسلحة والارتقاء إلى مستوى ثقة الحزب والشعب.

كما دعا الرئيس الصيني إلى بذل الجهود لتكثيف تدريب القوات وتدعيم الاستعداد القتالي في جميع المجالات وتحسين قدرات القتال من أجل حماية الأمن الاستراتيجي الوطني والمصالح الأساسية.

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