شهداء وجرحى جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

استشهد خمسة مواطنين لبنانيين، وأصيب آخرون بجروح، إثر غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على شقة سكنية في بلدة بعلول في البقاع الغربي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن من بين الشهداء في الغارة رئيس بلدية سحمر، مشيرة إلى أنه لا يزال العمل جارياً بحثاً عن مفقودين تحت الركام.

وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على عدة مناطق في لبنان، حيث شن العدو ثلاث غارات على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأغار الطيران المعادي على بلدة المنصوري قضاء صور وعلى بلدة مجدل سلم، ما أدى إلى تدمير مسجد البلدة، كما استهدف بلدة عبا لجهة قلعة ميس وبلدتي برعشيت وصفد البطيخ ومدرسة في بلدة قبريخا.

ونفذ الطيران المعادي غارات على بلدات قانا وكفرا ورشكنانية وعلى معروب ووادي السلوقي، واستهدف العدو المنطقة بين بلدتي أنصار وبريقع وأغار طيرانه المعادي على بلدات الزرارية وأنصار وياطر والجميجمة وبيت ليف وديرقانون، إضافة إلى وادي الحجير وأطراف بلدتي القصير والقنطرة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف بلدتي القوزح وعيتا الشعب، وطال أيضاً بلدات كفرا وحانين.

وفي قضاء بعلبك استهدف الطيران المعادي منطقة بوداي والأنصار، كما شن غارة بصاروخ موجه مستهدفاً بلدة تول.

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