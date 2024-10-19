لافروف: واشنطن ستظل تعتبر موسكو عدوها أيا كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية

موسكو-سانا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن الولايات المتحدة ستستمر في اعتبار روسيا عدواً لها، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأضاف لافروف في مقابلة صحفية: “بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة، سنبقى بالنسبة للولايات المتحدة، إن لم يكن بمثابة عدو فمن المؤكد كخصم، أو كمنافس في كل الحالات”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة في الـ 5 من تشرين الثاني المقبل، حيث سيتنافس على منصب الرئاسة المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الحالي مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

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