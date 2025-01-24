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المجلس الوطني الفلسطيني يدين استهداف الاحتلال المدارس التي تؤوي نازحين في غزة

2024-10-19

القدس المحتلة-سانا

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة، والذي كان أحدثه قصف مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ووصف فتوح في بيان صحفي اليوم نقلته وكالة وفا الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال التي تتواصل يومياً بحق الفلسطينيين في غزة بالمشين والمخزي، مؤكداً أن هذا الصمت يشجع الاحتلال على مواصلة مجازره الوحشية، وخاصة في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار خانق منذ 15 يوماً.

ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة كيان الاحتلال وقادته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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