انقطاع كامل لخدمات الإنترنت شمال قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” ظهر اليوم انقطاعاً كاملاً لخدمات الإنترنت في محافظة شمال قطاع غزة، التي تتعرض لعملية إبادة وتهجير قسري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 يوماً.

ونقلت وكالة وفا عن الشركة قولها: “إن الانقطاعات شملت أغلب مناطق شمال غزة، حيث سبق ذلك انقطاعات متفرقة، قبل أن يُفصل بالكامل”، لافتة إلى أن طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.

ويؤثر قطع الاتصالات والإنترنت عن بعض المناطق في مخيم جباليا على قدرة المواطنين على التواصل مع طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول 2023 انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف المكثف الذي طال البنية التحتية لشبكة الاتصالات، أو نتيجة نفاد الوقود.

وسبق لشركة “بالتل” أن أعلنت عن استشهاد عدد من موظفيها أثناء عملهم على إعادة الاتصالات في القطاع.

وبسبب قطع خدمات الإنترنت في الشمال، يواجه الصحفيون صعوبة بالغة في تغطية التطورات الميدانية في ظل العدوان المتواصل.

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