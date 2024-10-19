42519 شهيداً ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 19 شهيداً و 91 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 379 على القطاع ارتفع إلى 42519 شهيداً و 99637 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت الصحة: إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، وذلك بحصاره واستهدافه المباشر لمستشفيات الإندونيسي وكمال عدوان والعودة خلال الساعات الماضية وإصراره على إخراجها من الخدمة.

واستشهد اثنان من المرضى داخل المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة نتيجة حصار الاحتلال وانقطاع التيار الكهربائي والإمدادات الطبية، كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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