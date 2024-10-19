بمشاركة أكثر من 4 آلاف طالب… انطلاق منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري

دمشق-سانا

بمشاركة 4069 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات، انطلقت اليوم منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري لعام 2025 في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية.

وجرت اختبارات المرحلة الأولى على مدى ساعتين بالتوقيت نفسه ضمن المراكز الامتحانية في الجامعات بالمحافظات، وتضمنت أسئلة موحدة لكل اختصاص، وذلك بهدف قياس مهارات المشاركين الفكرية والمحاكمة المنطقية، وسيجري تصحيح أوراق الاختبارات مركزياً .

وشارك في تصفيات المرحلة الأولى طلاب الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات، ممن حققوا الشروط العلمية المطلوبة، بمن فيهم أوائل الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين للرياضيات، من فئة اليافعين والبالغ عددهم 90 طالباً وطالبة من مرحلة التعليم الأساسي .

وفي دمشق تمت الاختبارات في كلية العلوم بجامعة دمشق، وتقدم لها 483 طالباً وطالبة، حيث بينت مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع دانيا قباني في تصريح لـ سانا أنه سيتأهل إلى تصفيات المرحلة الثانية الطلاب الحاصلون على أعلى 50 علامة في كل اختصاص من كل محافظة، وذلك وفق ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها.

وعبر عدد من الطلاب المشاركين عن أهمية المشاركة، حيث لفت كل من رند نصر و سامر درويش وكريم عزام و ميس عيسى وعلاء المأمون إلى أن المشاركة في الأولمبياد تزيدهم معرفة وخبرة، وتشجعهم على التحلي بروح المنافسة الإيجابية والبحث عن الابتكار والإبداع، بعيداً عن الروتين والنمطية وهي خطوة أولى للنجاح، واصفين الأسئلة بأنها تحتاج إلى مهارة ودقة، وتساهم في تعزيز مهاراتهم العلمية للارتقاء بالمستوى الفكري والتعليمي.

وتتضمن منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري سلسلة من التصفيات التي تبدأ من المحافظات، وتختتم بمنافسات نهائية يجري بعدها تتويج أكثر الطلاب تميزاً وإبداعاً ليكونوا جزءاً من الفرق الوطنية التي تمثل سورية على المنصات العالمية في الأولمبياد العلمي .

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