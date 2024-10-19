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أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية

2024-10-19

دمشق-سانا

أدّى اليوم المحافظون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، واجتمع بهم وزودهم بتوجيهاته متمنياً نجاحهم في مهامهم الجديدة خدمة للوطن والمواطن.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر مراسيم تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة:

منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور.

المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.

الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.

المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.

الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.

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