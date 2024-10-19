تحت شعار معاً من أجل محيط هندي آمن… إيران تعلن انطلاق مناورات “آيونز 2024” البحرية المشتركة بمشاركة 8 دول مطلة على المحيط

طهران-سانا

أعلنت إيران اليوم انطلاق مناورات “آيونز 2024” البحرية المشتركة بمشاركة عدد من القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي تحت شعار “معاً من أجل محيط هندي آمن ومستقرً”.

وأوضح المتحدث باسم المناورات الأميرال الثاني “مصطفى تاج‌ الديني” خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في المنطقة البحرية الأولى التابعة للجيش الإيراني أن دولاً مثل روسيا، عمان، السعودية، الهند، تايلاند، باكستان، قطر، وبنغلاديش تشارك في هذه المناورات التي تُنظمها بقيادة القوة البحرية الاستراتيجية للجيش، وبمشاركة القوات البحرية للحرس الثوري، وقوات حرس الحدود التابعة للشرطة الإيرانية، إضافة إلى إدارة الموانئ والشؤون البحرية الإيرانية، لافتاً إلى أن عدداً من القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي تشارك أيضاً كأعضاء ومراقبين، فيما تشارك بعض الدول بإرسال وحدات بحرية للمشاركة في التدريبات، ولفت إلى أن رسالة هذه المناورات تتمثل بتعزيز السلام، الصداقة، التضامن والتعاون الجماعي.

وبين تاج الديني أن المناورات تشمل عقد جلسات وورشات عمل تخصصية لنقل الخبرات بمبادرة إيرانية، معلناً عن تنظيم تدريبات ميدانية للوحدات المشاركة أثناء توجهها إلى البحر، عبر تنفيذ السفن سيناريوهات مختلفة، منها السيطرة على الحرائق، وعمليات البحث والإنقاذ، والتحكم في التسربات النفطية.

ولفت تاج‌ الديني إلى أن القوات البحرية الإيرانية والهندية تتوليان رئاسة لجنتين هما اللجنة الأمنية ولجنة العمليات الإنسانية، مبيناً أن الاجتماعات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي بدأت بمبادرة من البحرية الهندية في العام 2008، وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري لمواجهة التهديدات الأمنية غير التقليدية والمنظمة.

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