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القوات اليمنية تستهدف بالطائرات المسيرة سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي

2024-10-18

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهداف سفينة “MEGALOPOLIS” المرتبطة بالعدو الإسرائيلي بعدد من الطائرات المسيرة.

وقالت القوات في بيان اليوم: إن “العملية التي نفذها سلاح الجو المسير حققت أهدافها بنجاح”، مؤكدة أن استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وحيت القوات اليمنية في بيانها أبطال المقاومة في غزة ولبنان، مبينة أن استشهاد القائد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصراراً على مواصلة طريق التحرير والانتصار، وأكدت القوات اليمنيةَ استمرارَها في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدو ِالإسرائيليِّ واستهداف كل السفن المرتبطةِ به أو المتجهةِ إليه أو التي تتعامل معه، وكذلك استمرارُها في استهدافِ العدوِّ الإسرائيليِّ بالصواريخ والمسيراتِ، مشددة على أن َ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفع الحصارِ عن قطاع غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

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