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بقائي: الاعتداءات الأمريكية- البريطانية على اليمن تواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية وانتهاك صارخ للقانون الدولي

2024-10-18

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن، واستمرار الدعم الأمريكي والبريطاني السياسي والتسليحي للكيان الإسرائيلي في جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبي فلسطين ولبنان هو دليل واضح على تواطئهم وشراكتهم في جرائم هذا الكيان الإرهابي.

وأدان بقائي في تصريح اليوم وبشدة الهجمات الأمريكية والبريطانية على مناطق متفرقة في صنعاء وصعدة في اليمن، موضحاً أن تلك الهجمات هي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بحظر اللجوء إلى العنف واحترام السيادة الوطنية للدول.

وقال بقائي: إن “هذه التصرفات العدوانية والمتهورة التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الشعب اليمني المظلوم والشجاع، تمثل مشاركة خطيرة لهذين البلدين في تصعيد حالة انعدام الأمن والتوتر في منطقة غرب آسيا، كما تؤدي إلى استمرار غطرسة الكيان الإسرائيلي في تسعير الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها في المنطقة”.

مؤكداً أن تصرفات الولايات المتحدة وبريطانيا في مهاجمة اليمن وتدمير البنى التحتية الحيوية له لن تثني الشعب اليمني عن دعم المقاومة في فلسطين ولبنان.

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