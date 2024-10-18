حماية المستهلك تنظم 27 ضبطاً تموينياً في درعا بحق أصحاب فعاليات مخالفة

درعا-سانا

نظّمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا 27 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب فعاليات تجارية مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط التي تم تنظيمها خلال الأسبوع الماضي وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 طالت مخبز النصيرات في بلدة ابطع بسبب الامتناع عن البيع ومعمل التقي للكونسروة في إزرع بمخالفة إنتاج وبيع مواد غذائية مخالفة للمواصفات ومحطة محروقات سهل حوران في خبب بسبب البيع بسعر زائد.

كما تم تنظيم 24 ضبطاً بحق أصحاب محال مفروشات وألبسة وفروج وقصابة ومواد غذائية ومعدات كهربائية ومحمصة ومطاعم شاورما في مدينة درعا والحارة والقنية وإزرع والصنمين وداعل والشيخ مسكين وكانت المخالفات تتعلق وفق الصياصنة بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير شراء غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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