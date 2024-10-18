لافروف يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

إسطنبول-سانا

أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واللبنانيين وعلى الأراضي السورية، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية في لبنان وفلسطين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله خلال المؤتمر الصحفي في إسطنبول:”نحن ندين التصرفات التي تؤدي إلى القتل الجماعي البشع، ضد الفلسطينيين واللبنانيين، والضربات ضد الأراضي السورية والعراقية، والاغتيالات السياسية التي يُنظر إليها بشكل سلبي في القانون الدولي”.

وقال لافروف: “من غير المقبول توجيه الهجمات ضد من يقدم المساعدات الإنسانية، وكذلك الطلب من قوات الأمم المتحدة اليونيفيل في لبنان الابتعاد لأن “إسرائيل” تريد تنفيذ ضربات على نقاطهم”، وأعرب لافروف عن أمله في أن يدافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن موظفيه في الشرق الأوسط بعد الهجمات على “الأونروا”، قائلاً: “أنا أعول على أن الأمين العام للأمم المتحدة، سوف يدافع عن موظفيه، ونحن من ناحيتنا نقف معه ونصر على أن يعتمد مجلس الأمن هذه المطالب بسرعة وبدقة”.

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