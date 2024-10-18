البرلمان العراقي: المقاومة مشروع لا ينتهي باستشهاد القادة

بغداد-سانا

أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي اليوم أن المقاومة مشروع لا ينتهي باستشهاد القادة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن المندلاوي نعى إلى الأمتين العربية والإسلامية ومحور إسناد القدس ورجال المقاومة في فلسطين وكل بقاع العالم ولحركة حماس، رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار الذي استشهد خلال اشتباكه البطولي مع القوات الصهيونية في رفح معتبراً أن دماء قادة لأمة ومقاوميها التي سفكت ظلماً وعدواناً على طريق فلسطين، تثبت عظمة وأهمية القضية التي ضحى الشهداء بأرواحهم من أجل نصرتها.

وأكد المندلاوي أن المقاومة مشروع لا ينتهي باستشهاد القادة، وإنما يزداد تجذراً ورسوخاً في أعماق الأمة مشيراً الى أن روح السنوار الطاهرة ستبقى حاضرة تقاتل إلى جانب شعبها وأمتها حتى تحرير الأرض من المحتل واستعادة الحقوق ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

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