بوتين: موقفنا ثابت بالدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

موسكو-سانا

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف بلاده الداعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل لحل القضية الفلسطينية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في الدول الأعضاء في مجموعة بريكس اليوم: “لدينا موقف تقليدي منذ أيام الاتحاد السوفييتي ويتمثل بأن الطريق الرئيسي لحل القضية الفلسطينية هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة متكاملة وحقيقية” لافتاً إلى أن حل القضية الفلسطينية سيشكل موضوعاً رئيسياً خلال قمة مجموعة بريكس في قازان الروسية يومي 22 و 24 الشهر الجاري وأنه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور القمة لهذا الشأن.

من جانب آخر شدد بوتين على أن بلاده لن تسمح بأي شكل من الأشكال بظهور أسلحة نووية في أوكرانيا مؤكداً أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه هي أراضٍ روسية.

وأبدى بوتين استعداد موسكو لإجراء مفاوضات للحل السلمي للأزمة الأوكرانية بالقول: “نحن على استعداد لإجراء مفاوضات حول نهاية سلمية للأزمة، ولكن فقط على أساس الوثيقة التي تم إعدادها خلال المفاوضات التفصيلية على مدى عدة أشهر والتي وقع عليها الجانب الأوكراني بالأحرف الأولى، وعلى هذا الأساس نحن مستعدون لمواصلة العمل”.

يذكر أن بريكس هي مجموعة دولية تم إنشاؤها عام 2006 وتضم إضافة إلى روسيا كلاً من البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، بينما انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى هذه المجموعة.

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