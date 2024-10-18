عبر مبادرة مجتمعية… تحسين عدد من الخدمات في بلدة الجيزة بريف درعا

درعا-سانا

تسهم المبادرات المجتمعية في محافظة درعا بتحسين جودة الخدمات بمختلف المجالات ومنها مبادرة أبناء بلدة الجيزة حيث أثمرت المبادرة عن جمع ما يزيد على مليار ونصف المليار ليرة بهدف النهوض بالواقع الخدمي فيها.

حسام الخطيب رئيس لجنة المجتمع المحلي تحدث لمراسل سانا عن توظيف هذا المبلغ لإعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير الخدمات مبيناً أن أبناء البلدة شاركوا بحسب إمكانياتهم في المبادرة التي استمرت 15 يوماً وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة من مختلف القطاعات ومنها قطاع التعليم لإعادة تأهيل وإصلاح 12 مدرسة تستوعب 5000 طالب وطالبة يعمل فيها نحو 250 معلماً ومعلمة من خارج البلدة مشيراً إلى أنه تم تأمين بدل نقل لهم إلى جانب التحضير بإشراف المحافظة لتأمين 3 حافلات نقل جماعي لهذا الغرض أيضاً.

ووفق الخطيب وعبر المبادرة أيضاً تم تجهيز مركز الأحوال الشخصية بالبلدة وشراء بطاريات ليثيوم وتركيب طاقة بديلة وحواسيب وكل مستلزمات العمل للتخفيف على المواطنين عناء الانتقال إلى درعا للحصول على أوراق رسمية.

بدورها رئيسة مركز الهاتف المهندسة سحر المقداد أشارت إلى أن المركز يحتوي 3000 بوابة وسيتم توسعته مع بداية العام القادم بألف أخرى حيث تم تجهيز المركز ببطاريات ليثيوم للعمل على مدار الساعة لتكون خدمات الإنترنت بمتناول الجميع دون انقطاع.

الدكتور أشرف الحريري أكد أنه وبعد تركيب جهاز الطبقي المحوري بمجمع العيادات الشاملة في الجيزة تم شراء وتركيب وحدات تبريد له من المبادرة أيضاً ليعمل بشكل مستمر حيث يخدم أكثر من 300 ألف شخص من أهالي المنطقة وصيانة عدة أقسام بالمجمع بالتعاون مع مديرية صحة درعا.

رئيس مجلس البلدة محمد طبش لفت إلى الدعم المخصص من المبادرة لتحسين واقع مياه الشرب عبر إجراء الصيانة اللازمة للشبكة ولآبار البلدة التسع لتوفير المياه بشكل دوري وإعادة توزيع أحمال الطاقة الكهربائية وصيانة الشبكة من خلال الورشة الفنية للتخفيف من الانقطاعات المتكررة مشيراً إلى أنه تم أيضاً الاستفادة من المبادرة في تشغيل أربعة جرارات إضافية في أيام العطل لترحيل القمامة ولتحسين واقع النظافة.

رضوان الراضي

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