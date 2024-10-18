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طقس الغد.. الحرارة توالي انخفاضها والجو غائم جزئياً بشكل عام

2024-10-18

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية بينما يستمر ليلاً بارداً نسبياً إلى بارد على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة وفرص لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر.

الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز 35 كيلومتراً في الساعة أحياناً أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق25 / 14
المنطقة الجنوبية24 / 13
المرتفعات الجبلية17 / 9
المنطقة الوسطى25 / 13
المنطقة الساحلية26 / 17
المنطقة الشمالية24 / 11
منطقة الجزيرة25 / 12
المنطقة الشرقية27 / 13
منطقة البادية25 / 11

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