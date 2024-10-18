خمسة شهداء بغارات للعدو الإسرائيلي على بلدتي جويا والزرارية في جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد خمسة أشخاص وأصيب آخرون، جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي جويا والزرارية جنوب لبنان في وقت يواصل هذا العدو جرائمه وتدميره للمباني السكنية والبنى التحتية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى.

ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة، كما ارتقى شهيدان بغارة استهدفت مدخل وادي خليل في بلدة الزرارية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم عدواناً جوياً واسعاً مستهدفاً مبنى برجاوي على طريق بلدة حاروف بغارة فدمره، فيما تعرضت بلدة دير سريان لغارة جوية تلتها غارات على زوطر الغربية وكوثرية السياد ومدخل بلدة حبوش ومحلة الوادي في أطراف بلدة شبعا وعلى بلدة عيتا الجبل.

كما تعرضت بلدات حانين وراميه وبيت ليف وعيتا الشعب قضاء بنت جبيل لقصف بقذائف دبابات الميركافا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen