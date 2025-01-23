كتاب جديد للدكتور وليد العرفي عن تجارب الشاعر الدكتور محمد سعيد العتيق الإبداعية

دمشق-سانا

يسلط كتاب “أطياف موشور الرؤية مقاربات في تجربة الشاعر الدكتور محمد سعيد العتيق” للدكتور وليد العرفي الضوء على تجارب إبداعية في شعر العتيق من خلال ما وجده من رؤى جمالية وإظهار الابتكارات الجديدة المنجزة في عدد من كتبه.

ورأى العرفي في كتابه أنه ثمة شاعرية تنم عن وعي الجمال وإدراك دور الكلمة في تحقيق منجزها على مستوى الفعل من خلال قراءته وتحليقه في فضاءات اللغة الشعرية المنوعة والوارفة الظلال.

وأشار الدكتور العرفي إلى أن العتيق تمسك بالموسيقا بشكل عفوي ما بين التراث وما بين الحداثة، ليجمع بين الماضي والحاضر بحب كبير.

وفي الكتاب أوضح العرفي أن العتيق في شعره تشعب في عوالم الذات الإنسانية وعوالم الوجود الأخرى ليربط بين ما هو وطني وما هو اجتماعي عبر أبعاد ودلالات بقي الشاعر في جمعيها محافظاً على صدق القول في البوح والتعبير.

ودلت الكتابة عند العتيق كما جاء في الكتاب عن تجربة إبداعية مستمرة وتتجه إلى المستقبل من خلال أربعة دواوين شعرية اطلع عليها وقصائد مخطوطة وجاءت دراسته في المبحث الأول طيف العنونة ودلالاته وفي الثاني أطياف الصورة وحيويتها وفي الثالث أطياف التعالق النصي وفي الرابع أطياف التجليات الصوفية وفي الخامس أطياف المتن اللغوي وفي السادس أطياف الأقرباء وفي السابع طيف الموقف الشعري.

وبحث العرفي في قصائد العتيق عن الدلالة الزمنية والتضاد والفوارق الزمنية ودلالات الفراق والنهايات، مبيناً أنه اعتمد على بنية التركيب الإضافي في الجمع بين الألفاظ.

ودل العرفي في كتابه على الصور والتشبيهات والتكثيف والاستعارات والدلالات وصولاً إلى خصوصية الشاعر التي تتفرد بعيداً عن واقعية اللحظة المؤسسة للقيام بالحدث الذي يفتتح الشاعر به على رؤيا جديدة يرسم من خلالها ما يحب أن يصل إليه مستشهداً بقوله:

على بحر الكلام .. نسجت صوتي .. أقد الموج .. من ألحاني همسي.

وذهب العرفي إلى المستوى المفهومي للرموز ودلالة العنوان والتراكيب المعنوية والتضمين والشعور النفسي ومقاربة الشاعر لشعراء آخرين في عصور مضت والرموز الصوفية والأنثى التي تجلت في الأم والوطن والمواقف الإنسانية.

العرفي في كتابه قدم قراءات تطبيقية في كل ما ذهب إليه واستشهد بنصوص تتوافق منهجياً مع الرؤى التي طرحها في كتابه المنشور في دار العتيق والذي يقع في289 صفحة من القطع الكبير.

يذكر أن المؤلف وليد العرفي يحمل دكتوراه في اللغة العربية اختصاص دراسات لغوية ومدرس في جامعة البعث ومن كتبه الكثيرة في الشعر ويورق الحرف ياسمينا وفي النقد العتبات الشعرية وفضاءات النص وفاز بالعديد من الجوائز في حمص وفي اتحاد الكتاب العرب.

أما الدكتور محمد سعيد العتيق فهو يحمل دكتوراه في الدمويات وأمراض الدم وهو عضو اتحاد الكتاب العرب وعضو الجغرافيا السورية، من كتبه وجد وعشاق الشآم وطرائد النور وغيرها وينشر في العديد من الصحف والدوريات السورية والعربية.

محمد خالد الخضر

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