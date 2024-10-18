الأمم المتحدة تحذر من تزايد عنف المستوطنين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية

نيويورك-سانا

حذر نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق من تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية.

وأكد حق في مؤتمر صحفي له نقلته وكالة وفا أن العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية يهدد أمن ومعيشة الفلسطينيين في المنطقة.

وبين حق أنه تم “توثيق 32 هجوماً شنه مستوطنون إسرائيليون منذ بداية الشهر”، لافتاً إلى إصابة 39 فلسطينياً أثناء قطاف الزيتون خلال هذه الهجمات، وتخريب نحو 600 شجرة وشتلة أو قطعها أو سرقتها.

وفي السياق، اعتدى مستوطن اليوم على الفلسطينيين أثناء قيامهم بقطاف الزيتون في أرضهم بمنطقة باطن المعصي جنوب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأجبرهم على مغادرة أرضهم.

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