وزير الزراعة يبحث مع ممثل الفاو المشاريع المنفذة والمطروحة للمرحلة القادمة

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بدمشق طوني العتل علاقات التعاون في مجال الزراعة والمراحل التي وصلت إليها المشاريع المنفذة والمشاريع المطروحة للمرحلة القادمة.

وأكد الوزير المقداد أن الوزارة تمتلك إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي وهي منفتحة على جميع الطروحات المقدمة من كل الشركاء للنهوض به وتنفيذ هذه الإستراتيجية، وتقديم الدعم للفلاحين لتمكينهم وتحقيق الاستقرار لهم.

وتحدث الوزير عن مشروع التعاون الفني حول برنامج الاعتمادية للحمضيات الذي يراعي جميع مراحل سلسلة القيمة بحيث تصبح المنتجات أكثر قابلية للتسويق والتصدير، مؤكداً على أهمية التركيز على المناطق الريفية المجاورة للحراج لتمكين السكان اقتصادياً سواءً بالزراعة أو أي أنشطة ريفية أخرى تساعدهم على إيجاد فرص عمل وتدعمهم للحفاظ على الغابة وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى المشاريع التي تخص قطاع الثروة الحيوانية وتطويرها.

بدوره أشار العتل إلى أن المنظمة مستمرة بالدعم وستبذل أقصى الجهود لتلبية تطلعات الوزارة في مشاريع جديدة لمساعدة المزارعين في سورية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور المستمر مع الوزارة في كل مراحل تنفيذ المشاريع للوصول إلى تحقيق التنمية الزراعية في المرحلة القادمة.

غصوب عبود

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