الرئيس جونغ أون: قطع الطرق يمثل نهاية العلاقات مع كوريا الجنوبية التي أصبحت دولة عدوة

بيونغ يانغ-سانا

وصف رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون كوريا الجنوبية بأنها دولة عدوة، معتبراً أن قطع الطرق التي تصل بلاده معها يمثل نهاية العلاقة.

وخلال زيارته مقر الفيلق الثاني للجيش الشعبي الكوري قال جونغ أون بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية: “إن الضمانة الأكيدة للنصر في القتال والحرب تكمن في التغلب على العدو أيديولوجياً وأخلاقياً”، مشيراً إلى أن جيش بلاده سيظهر دائما قوته في مواجهة الأعداء.

وأضاف جونغ أون: “جيشنا يجب أن يدرك مرة أخرى الحقيقة القاسية بأن جمهورية كوريا الجنوبية هي دولة أجنبية ومعادية بشكل واضح، وأنه في حال انتهكت سيادتنا ستستخدم القوة الفعلية دون تردد ودون النظر في أي شروط أخرى”.

ولفت جونغ أون إلى أن السلام الذي يتم الدفاع عنه بالقوة الجبارة القادرة على السيطرة على العدو هو السلام الموثوق والآمن والدائم، مؤكداً أن جيش بلاده يجب أن يكون أكثر قوة من أجل هذا السلام الحقيقي.

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