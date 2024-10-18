حلب-سانا

احتفالاً بأعياد تشرين وضمن فعاليات ملتقى البعث للحوار نظّم مكتب الإعداد والثقافة والإعلام لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب اليوم ندوة حوارية بعنوان «تأثير الجيش العربي السوري في تكوين الهوية الوطنية وحمايتها»، وذلك على مدرج فرع الحزب بحلب.

وشارك اللواء علي الحسين قائد المنطقة الشمالية بتقديم لمحة تاريخية عن دور الجيش العربي السوري منذ بداية تأسيسه كهوية وطنية جامعة لجميع السوريين، مستعرضاً الصفحات المضيئة والقيمة في تاريخه والتي تثبت دوره العظيم كحصن متين ملهم الرؤيا وبصيرة للمستقبل وللذات الوطنية وتحقيق مفهوم الوطنية.

وتحدث الدكتور محمد حوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية عن مفهوم الهوية الوطنية، مبيناً أن الهوية ليست جغرافياً وتاريخاً ولغة فقط، ولكنها أيضاً تعني الثقافات والمكونات الحضارية والمكونات الثقافية، وبمقدار ما نتفاعل مع هذه المكونات بمقدار ما يمكن أن نحافظ على هويتنا، والانتماء موجود من البدايات الأولى لتاريخ سورية الحديث والمعاصر.

أدار الندوة مدير ثقافة حلب جابر الساجور.

رفعت الشبلي

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