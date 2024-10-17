14 شهيداً وعشرات الجرحى ضحايا الساعات الأخيرة لعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 14 فلسطينياً وأُصيب العشرات خلال الساعات الأخيرة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، كما أطلق طيرانه صاروخاً جنوب المدينة، بينما تواصل القصف المدفعي العنيف على بلدة عبسان الجديدة شرق المدينة، وشنّ الطيران سلسلة غارات على منطقة الإقليمي في مواصي خان يونس، وعلى منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت قوات الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي، ما أدى إلى ارتقاء 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فيما أُصيب آخرون بينهم أطفال إثر شن طيرانه غارتين على مناطق شمال غرب مخيم النصيرات المجاور، في وقت استهدف بغارات عنيفة أخرى مخيم البريج.

أما في شمال القطاع، الذي يعاني كارثةً إنسانية غير مسبوقة وحصاراً منذ 13 يوماً، فقد استشهد ثلاثة فلسطينيين وجُرح آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط استمرار القصف المدفعي العنيف على المنازل والانفجارات في عدة مناطق جنوب الحي، بينما تم انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل في منطقة النصر شمال المدينة.

وفي جباليا شمال القطاع أيضاً، أُصيب عدة فلسطينيين إثر قصف مدفعي عنيف ومكثف استهدف المنازل فيها، فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية في شمال القطاع أن معظم مصابي مجزرة مدرسة النازحين بمخيم جباليا التي قصفها الاحتلال اليوم بحالة حرجة، وأن بعض الشهداء وصلوا أشلاءً، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع جراء نقص المعدات والحصار ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية، مؤكدةً أن مستشفيات الشمال تعيش حالةً كارثية غير مسبوقة إثر منع الاحتلال دخول المساعدات والدواء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 42438 شهيداً و99246 جريحاً.

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