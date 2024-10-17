بريكس تؤسس منصة مشتركة للطاقة النووية

موسكو-سانا

أيد ممثلو قطاع الطاقة النووية من دول مجموعة “بريكس” مبادرة إنشاء منصة للطاقة النووية للمجموعة، ما سيزيد من فرص شركة “روساتوم” في المشاركة بمشاريع طاقة في دول المجموعة.

وذكر موقع “روسيا اليوم” أنه خلال اجتماع ممثلي شركات القطاع النووي من دول البريكس في جناح “أتوم” في معرض إنجازات شعوب روسيا “في دي إن خا” بالعاصمة موسكو تمت مناقشة المبادرة ووضع الخطط المستقبلية حول عمل المنصة من قبل أكبر شركات الطاقة النووية في المجموعة.

وأوضح المدير العام للشركة الروسية “روساتوم” أليكسي ليخاتشيف في نهاية الاجتماع أن الإجراءات القانونية لتأسيس المنصة قد بدأت بالفعل، مشدداً على أن جميع المشاركين أيدوا مقترح روسيا حول إنشاء منصة للطاقة النووية للمجموعة.

وبين ليخاتشيف أن الهدف الرئيسي للمنصة هو تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والأساليب المتقدمة فيما يتعلق بتطبيقات الطاقة وغير الطاقة للتكنولوجيات النووية المستخدمة للأغراض السلمية في أسواق الدول العشر للمجموعة إضافة إلى تطوير آليات لتحفيز تنفيذ مشاريع الطاقة النووية، مؤكداً أن المنصة ستتوسع تماشياً مع توسع مجموعة “بريكس”.

وتعد شركة روساتوم رائدة في قطاع الطاقة النووية، وتنفذ الشركة الروسية مشاريع بناء محطات كهروذرية لتوليد الطاقة الكهربائية في العديد من دول العالم، بما في ذلك دول بريكس كمصر والصين والهند.

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