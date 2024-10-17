وزارة الإدارة المحلية والبيئة واليونيسيف تبحثان تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا
تعزيز التعاون في برامج العمل المشتركة والاستجابة الطارئة للوافدين شكل محور لقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس لؤي خريطة مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في سورية “اليونيسيف” ياسو ماسا كيمورا، والوفد المرافق اليوم.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في الوزارة سير العمل المشترك وفق خطة عمل المنظمة المتفق عليها وسبل تطوير التعاون بين الجانبين.
وأكد الوزير خريطة أهمية برامج العمل المشترك مع اليونيسيف ولا سيما في مجال دعم سبل العيش وحماية البيئة، مشيراً إلى أهمية تطوير آفاق التعاون في مرحلة التعافي عبر تنفيذ مشاريع نوعية بيئية ومحلية وبرامج تدريب وتعزيز القدرات المحلية للوحدات الإدارية.
ولفت الوزير خريطة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في إطار تقديم الاستجابة الإنسانية للوافدين من لبنان الشقيق وتأمين كل ما يلزم من مساعدات.
بدوره أكد كيمورا استمرار المنظمة بتنفيذ برامجها القائمة مع الوزارة، مع العمل للتوسع بها، وخاصة أن عمل المنظمة وبرامجها في سورية تشمل قطاعات متعددة كالصحة والبيئة والإصحاح والمياه وكذلك في مجال الإغاثة الطارئة، منوهاً بالمساعدات التي تقدمها المنظمة للوافدين
القادمين من لبنان بما يدعم الخدمات المقدّمة لهم من جانب الحكومة السورية.
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