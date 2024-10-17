وزارة الإدارة المحلية والبيئة واليونيسيف تبحثان تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا‏

تعزيز التعاون في برامج العمل المشتركة والاستجابة الطارئة للوافدين شكل ‏محور لقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس ‏لؤي خريطة مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في سورية “اليونيسيف” ‏ياسو ماسا كيمورا، والوفد المرافق اليوم.‏

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في الوزارة سير العمل المشترك وفق ‏خطة عمل المنظمة المتفق عليها وسبل تطوير التعاون بين الجانبين.‏

‏وأكد الوزير خريطة أهمية برامج العمل المشترك مع اليونيسيف ولا سيما ‏في مجال دعم سبل العيش وحماية البيئة، مشيراً إلى أهمية تطوير آفاق ‏التعاون في مرحلة التعافي عبر تنفيذ مشاريع نوعية بيئية ومحلية وبرامج ‏تدريب وتعزيز القدرات المحلية للوحدات الإدارية.‏

ولفت الوزير خريطة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في ‏إطار تقديم الاستجابة الإنسانية للوافدين من لبنان الشقيق وتأمين كل ما يلزم ‏من مساعدات.‏

بدوره أكد كيمورا استمرار المنظمة بتنفيذ برامجها القائمة مع الوزارة، مع ‏العمل للتوسع بها، وخاصة أن عمل المنظمة وبرامجها في سورية تشمل ‏قطاعات متعددة كالصحة والبيئة والإصحاح والمياه وكذلك في مجال ‏الإغاثة الطارئة، منوهاً بالمساعدات التي تقدمها المنظمة للوافدين

القادمين من ‏لبنان بما يدعم الخدمات المقدّمة لهم من جانب الحكومة السورية.‏

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