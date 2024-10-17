تستهدف 424 مشرفاً… انطلاق ورشات تدريبية للمشرفين التربويين ‏والاختصاصيين المعينين حديثاً في المحافظات

دمشق-سانا‏

تطوير مهارات المشرفين التربويين والاختصاصيين المعينين حديثاً ورفع ‏كفايتهم، محور الورشات التدريبية التي تنظمها مديرية الإشراف التربوي ‏بوزارة التربية في جميع المحافظات.‏

وتستمر الورشات التي بدأت اليوم ثلاثة أيام، وتستهدف جميع المشرفين ‏التربويين والاختصاصيين الجدد، وعددهم 424 مشرفاً ومشرفة، بإشراف ‏عدد من الموجهين الأولين في الوزارة.‏

وخلال افتتاحه فعاليات الورشة المقامة في مركز الباسل للتدريب التربوي ‏بمساكن برزة، أشار وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني إلى أهمية عمل ‏التوجيه في المتابعة الميدانية لواقع العملية التربوية والتعليمية، ورصد نقاط ‏القوة وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف، مبيناً أهمية دور المعلم كحامل رسالة ‏تربوية هادفة، وانعكاس عمله على تطوير المجتمع وبنائه. ‏

بدوره، أكد مدير الإعداد والتدريب في الوزارة فيصل صالح على أهمية ‏التدريب في تطوير المهارات وتعزيز القدرات، وخاصة بالنسبة للموجهين الذين ‏سيعملون على متابعة واقع المدارس وأداء المدرسين. ‏

وأشار رئيس دائرة الإشراف التربوي في الوزارة محمد عصفور إلى أن إقامة ‏هذه الورشات في المحافظات كافة تأتي ضمن خطة مديرية الإشراف ‏التربوي في تطوير عمل الموجهين التربويين والاختصاصيين لرفع كفايتهم ‏العلمية والتربوية والإدارية والإشرافية، ما سينعكس على دورهم في الميدان ‏التربوي لتطوير أداء المعلمين ومهاراتهم.‏

رحاب علي

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