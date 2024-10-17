تستهدف 424 مشرفاً… انطلاق ورشات تدريبية للمشرفين التربويين ‏والاختصاصيين المعينين حديثاً في المحافظات

دمشق-سانا
تطوير مهارات المشرفين التربويين والاختصاصيين المعينين حديثاً ورفع كفايتهم، محور الورشات التدريبية التي تنظمها مديرية الإشراف التربوي بوزارة التربية في جميع المحافظات.
وتستمر الورشات التي بدأت اليوم ثلاثة أيام، وتستهدف جميع المشرفين التربويين والاختصاصيين الجدد، وعددهم 424 مشرفاً ومشرفة، بإشراف عدد من الموجهين الأولين في الوزارة.
وخلال افتتاحه فعاليات الورشة المقامة في مركز الباسل للتدريب التربوي بمساكن برزة، أشار وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني إلى أهمية عمل التوجيه في المتابعة الميدانية لواقع العملية التربوية والتعليمية، ورصد نقاط القوة وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف، مبيناً أهمية دور المعلم كحامل رسالة تربوية هادفة، وانعكاس عمله على تطوير المجتمع وبنائه.
بدوره، أكد مدير الإعداد والتدريب في الوزارة فيصل صالح على أهمية التدريب في تطوير المهارات وتعزيز القدرات، وخاصة بالنسبة للموجهين الذين سيعملون على متابعة واقع المدارس وأداء المدرسين.
وأشار رئيس دائرة الإشراف التربوي في الوزارة محمد عصفور إلى أن إقامة هذه الورشات في المحافظات كافة تأتي ضمن خطة مديرية الإشراف التربوي في تطوير عمل الموجهين التربويين والاختصاصيين لرفع كفايتهم العلمية والتربوية والإدارية والإشرافية، ما سينعكس على دورهم في الميدان التربوي لتطوير أداء المعلمين ومهاراتهم.
رحاب علي
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