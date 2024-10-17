الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع اليونيسف تعزيز التعاون وتقديم الدعم ‏للوافدين من لبنان ‏

دمشق-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في سورية ياسو ماسا كيمورا مشاريع التعاون المشتركة بين الجانبين ونسب التنفيذ الحاصلة وآلية إحراز التقدم فيها فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الطفل.
كما بحث اللقاء الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان وما قدمته اليونيسف لدعم جهود الاستجابة الطارئة التي قامت بها الحكومة السورية.
المهندسة سمر السباعي عرضت الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للوافدين وتأمين كامل احتياجاتهم الصحية والطبية والإغاثية والخدمية، مشيرة إلى تقديم الوزارة كامل التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل المنظمة في سورية.
من جهته لفت الممثل المقيم إلى الدعم والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لعمل المنظمة في سورية، مؤكداً أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لحشد الدعم وتوظيفه في خدمة الوافدين من لبنان.
مهند سليمان
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