الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع اليونيسف تعزيز التعاون وتقديم الدعم ‏للوافدين من لبنان ‏

دمشق-سانا ‏

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع الممثل ‏المقيم لمنظمة اليونيسف في سورية ياسو ماسا كيمورا مشاريع التعاون ‏المشتركة بين الجانبين ونسب التنفيذ الحاصلة وآلية إحراز التقدم فيها ‏فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الطفل.‏

كما بحث اللقاء الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان وما قدمته اليونيسف ‏لدعم جهود الاستجابة الطارئة التي قامت بها الحكومة السورية.

المهندسة سمر السباعي عرضت الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة ‏السورية للوافدين وتأمين كامل احتياجاتهم الصحية والطبية والإغاثية ‏والخدمية، مشيرة إلى تقديم الوزارة كامل التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل ‏المنظمة في سورية.‏

من جهته لفت الممثل المقيم إلى الدعم والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لعمل ‏المنظمة في سورية، مؤكداً أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لحشد الدعم ‏وتوظيفه في خدمة الوافدين من لبنان. ‏

مهند سليمان

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