الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل زخات رعدية في مناطق عدة

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة على المناطق الساحلية والجنوبية والقلمون، فيما يكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.
أما ليلاً فيكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة:
|منطقة دمشق
|26 / 13
|المنطقة الجنوبية
|26 / 11
|المرتفعات الجبلية
|19 / 5
|المنطقة الوسطى
|26 / 10
|المنطقة الساحلية
|28 / 17
|المنطقة الشمالية
|27 / 11
|منطقة الجزيرة
|26 / 12
|المنطقة الشرقية
|28 / 12
|منطقة البادية
|25 /13
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