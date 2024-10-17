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الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل زخات رعدية في مناطق عدة

2024-10-17

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد ‏بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بامتداد لمنخفض جوي في ‏طبقات الجو العليا.

‏وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون ‏الجو غداً صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية ‏متفرقة على المناطق الساحلية والجنوبية والقلمون، فيما يكون سديمياً مغبراً ‏في المناطق الشرقية والبادية.‏

أما ليلاً فيكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً على المرتفعات الجبلية ‏مع نسبة رطوبة مرتفعة في ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب ‏في المنطقة الوسطى والقلمون.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ‏أحياناً، ‏والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. ‏

درجات الحرارة المتوقعة:‏

منطقة دمشق26 / 13‏
المنطقة الجنوبية26 / 11‏
المرتفعات الجبلية19 / 5‏
المنطقة الوسطى26 / 10‏
المنطقة الساحلية28 / 17‏
المنطقة الشمالية27 / 11‏
منطقة الجزيرة26 / 12‏
المنطقة الشرقية28 / 12‏
منطقة البادية25 /13

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