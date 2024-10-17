الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل زخات رعدية في مناطق عدة

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد ‏بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بامتداد لمنخفض جوي في ‏طبقات الجو العليا.

‏وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون ‏الجو غداً صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية ‏متفرقة على المناطق الساحلية والجنوبية والقلمون، فيما يكون سديمياً مغبراً ‏في المناطق الشرقية والبادية.‏

أما ليلاً فيكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً على المرتفعات الجبلية ‏مع نسبة رطوبة مرتفعة في ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب ‏في المنطقة الوسطى والقلمون.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ‏أحياناً، ‏والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. ‏

درجات الحرارة المتوقعة:‏

منطقة دمشق 26 / 13‏ المنطقة الجنوبية 26 / 11‏ المرتفعات الجبلية 19 / 5‏ المنطقة الوسطى 26 / 10‏ المنطقة الساحلية 28 / 17‏ المنطقة الشمالية 27 / 11‏ منطقة الجزيرة 26 / 12‏ المنطقة الشرقية 28 / 12‏ منطقة البادية 25 /13

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